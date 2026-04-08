В Израиле резко осудили Трампа

Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль заплатить высокую цену за перемирие с Ираном. Об этом пишет израильский портал Ynet.

Ранее Трамп заявил, что США могут нанести масштабные удары по энергетике Ирана, если к вечеру 7 апреля не будет согласована сделка с Вашингтоном, а на израильском телевидении запустили обратный отсчет до истечения срока ультиматума.

Однако удары нанесены не были. Президент США сообщил, что согласился приостановить атаки на Иран на две недели, одним из условий перемирия является готовность Тегерана «полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив».

«Трамп заставляет Израиль заплатить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и «открыть Ирану врата ада»», — отмечает израильский портал.

При этом, по данным журналистов, из-за решения президента США израильской армии придется остановить операцию и в Ливане, которая была призвана «разоружить «Хезболлу»».

«Наступление на юге Ливана находится лишь в первой фазе, а в остальной части страны «Хезболла» все еще действует и запускает ракеты по Израилю (…) Остановка сейчас, даже на две недели, наносит серьезный ущерб безопасности Израиля», — говорится в статье.

Напомним, что США и Израиль наносили удары по Ирану с 28 февраля. Также Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. 24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани.