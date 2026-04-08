В Израиле резко осудили Трампа

Израильский портал Ynet опубликовал резкую критику в адрес президента США Дональда Трампа после достижения двухнедельного перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

Авторы материала утверждают, что американский лидер заставляет Израиль «платить высокую цену» за остановку боевых действий, которая освободила США от обещания «открыть Ирану врата ада», передает РИА Новости.

По данным издания, Израиль вынужден прекратить наступление на юге Ливана против группировки «Хезболлах» в самый разгар операции. При этом, как подчёркивается в статье, военная кампания находится лишь на начальной фазе. В то же время «Хезболлах» продолжает действовать на остальной территории Ливана и запускать ракеты по израильской территории.

В ночь на среду Трамп заявил о достижении договорённости о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое может стать рабочей основой для переговоров. Переговоры начнутся 10 апреля в Исламабаде.

Высший совет национальной безопасности Ирана, в свою очередь, объявил о победе в войне с Соединёнными Штатами. Иранский совбез утверждает, что США согласились оставить за Тегераном контроль над Ормузским проливом, выплатить компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести свои войска с Ближнего Востока.

Трампа взбесило одно высказывание Ирана насчет США

При этом Тегеран подчеркнул, что двухнедельный переговорный процесс не означает завершения войны со Штатами. Перемирие введено лишь на срок переговоров, и боевые действия могут возобновиться в случае провала дипломатических усилий.

Израиль, судя по реакции СМИ, остался недоволен условиями, на которые согласился его главный союзник.