Нетаньяху поддержал усилия США по нейтрализации «угрозы Ирана»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает усилия США, направленные на нейтрализацию «угрозы Ирана», сообщает издание The Times of Israel.

В официальном заявлении Нетаньяху отметил: «Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, соседствующих с ним арабских стран и всего мира».

