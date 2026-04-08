Иран закрыл Ормузский пролив

Тегеран остановил транзит судов через Ормузский пролив после масштабных атак Израиля на Ливан, пишет Fars в Telegram-канале.

По данным агентства, утром в среду, 8 апреля, после того как президент США Дональд Трамп принял условия Ирана и было достигнуто соглашение о прекращении огня, двум нефтяным танкерам удалось безопасно пройти через Ормузский пролив с разрешения Ирана.

Вместе с тем, ЦАХАЛ начал операцию под названием «Вечная тьма», включающую авиаудары по десяткам регионов Ливана.

Минздрав Ливана отметил, что сотни людей погибли и получили ранения по всей стране в результате израильских атак.

Ливанский Красный Крест уточнил, что, по предварительным данным, в результате израильских авиаударов по Бейруту 80 человек погибли и 200 получили ранения.

На фоне ударов иранский чиновник заявил, что Тегеран жестко ответит на преступления в Ливане и нарушение условий прекращения огня. Он добавил, что перемирие распространяется на весь регион.

В итоге, констатировали журналисты, Тегеран не стал откладывать и приостановил проход нефтяных танкеров через Ормуз.