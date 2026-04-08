В США заявили, что Иран «подвинул» существующие центры силы

Иран на фоне конфликта с США и Израилем усилил свое влияние на международной политической арене, став новым центром силы. Об этом в статье для газеты The New York Times (NYT) написал профессор политологии в Чикагском университете Роберт Пэйп.

По его словам, Исламская Республика «подвинула» три существующих центра силы — Россию, Китай и Соединенные Штаты. В материале уточняется, что Тегеран не может соперничать с этими государствами ни в экономическом, ни в военном отношении. Но Ирану удалось установить контроль над Ормузским проливом, который является одним из важнейших энергетических узлов в мире.

В случае, если Тегеран сохранит контроль над Ормузским проливом на несколько месяцев или лет, мировой порядок кардинально изменится. Более того, это произойдет в ущерб Вашингтону, предупредил Пэйп.

Как отметил профессор, Исламской Республике необязательно физически перекрывать стратегический коридор. В настоящее время Ормузский пролив открыт для судов, однако трафик сократился более чем на 90% в связи с угрозой атак со стороны иранских войск.

«Нападений на грузовые суда каждые несколько дней было бы более чем достаточно, чтобы сделать риск неприемлемым», — пояснил автор материала.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что Исламская Республика в рамках соглашения о прекращении огня обязалась разблокировать Ормузский пролив.

Ранее в Иране рассказали, когда проход судов через Ормузский пролив станет свободным.