Пока вы спали: заявление Ирана о победе над США и риск ядерной войны

Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Он также отметил, что Иран согласился гарантировать безопасность судоходства, пишет РИА новости со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social.

"По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром ... я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня", — заявил Трамп.

По утверждению президента США, Иран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

В Иране объявили о победе над США после слов Трампа о перемирии

Высший совет национальной безопасности Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии объявил о победе в войне с Соединенными Штатами. Иран вынудил США, по утверждениям, принять предложение из 10 пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию страны.

"Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов", — говорится в заявлении.

Как утверждает иранский совбез, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.

Отмечается, что позже президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за публикацию, по его словам, ложного заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана, пишет РИА новости со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social.

"Предполагаемое заявление, опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN", — написал Трамп.

Киев готовит провокации с химическим оружием, заявил постпред при ОЗХО

Доставка наемниками и спецслужбами Запада на Украину токсичных химикатов и средств защиты от них может свидетельствовать о подготовке масштабной провокации в зоне СВО. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

"Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран... Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО", - заявил Тарабрин.

Министр обороны Италии заявил о риске ядерной войны

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто во время выступления в национальном парламенте заявил, что конфликт США с Ираном может перерасти в ядерную войну, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Министр обороны Италии Гуидо Крозетто во вторник забил тревогу по поводу риска того, что конфликт с Ираном может перерасти в ядерную войну", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что Крозетто сделал такое высказывание на фоне растущих угроз Вашингтона против Ирана.

Отец Маска уверен, что наплыв мигрантов разрушит Нью-Йорк

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что наплыв мигрантов в Нью-Йорк грозит разрушить крупнейший мегаполис США, сообщает РИА Новости.

"Очень ужасная идея (впускать мигрантов отовсюду - ред.), а потом, очевидно, всё будет снесено, и довольно скоро там (в Нью-Йорке - ред.) ничего не останется", - сказал Маск-старший.

Отмечается, что он крайне обеспокоен притоком мигрантов из регионов, где, по его словам, "они вообще ничего никогда не строили".