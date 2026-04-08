Трамп объявил  всеобъемлющую победу США над Ираном после перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном является «полной и всеобъемлющей победой» для Вашингтона. Об этом он сообщил в комментарии агентству AFP.

Речь идет о двухнедельном перемирии, достигнутом на фоне обострения вокруг Ормузского пролива. По словам Трампа, США добились ключевых целей, включая снижение напряженности и продвижение к урегулированию конфликта. Он также отметил, что ситуация вокруг иранской ядерной программы «будет полностью решена».

По данным западных СМИ, договоренности предусматривают временную остановку боевых действий и частичную стабилизацию судоходства в регионе. При этом фактические параметры соглашения и механизмы контроля за его соблюдением публично не раскрываются.

На момент заявления остается неясным, как именно стороны будут обеспечивать выполнение условий перемирия. Также отсутствует подтверждение того, рассматривают ли Тегеран и Вашингтон достигнутые договоренности как основу для долгосрочного соглашения.

Независимые оценки ситуации расходятся. Часть экспертов считает перемирие тактической паузой, тогда как другие допускают возможность его продления при сохранении переговорного процесса. Обстоятельства дальнейшего развития конфликта устанавливаются.