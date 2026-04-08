Иран решил взимать плату за проход через Ормузский пролив во время перемирия

Иран и Оман решили взимать плату за проход через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия, на которое согласились Израиль и США. Такие данные приводит агентство Associated Press (AP), ссылаясь на источники.

«Согласно двухнедельному плану по прекращению огня, Иран и Оман смогут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив — узкое устье Персидского залива», — отмечается в статье.

В материале уточняется, что Тегеран планирует направить вырученные средства на восстановление страны.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи назвал катастрофой для мира условия перемирия между США и Ираном. Он подчеркнул, что Тегерану нельза отдавать контроль за Ормузским проливом.