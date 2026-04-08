Глава НАТО Рютте летит на переговоры с Трампом после ультиматума

Президент США Дональд Трамп в среду проведёт встречу с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительное расписание американского президента.

Встреча запланирована на 15:30 по местному времени в Белом доме. Перед этим Рютте посетит госдепартамент, где у него намечены переговоры с главой ведомства Марко Рубио и его заместителем Элисон Хукер.

Трамп ранее пригрозил выйти из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников «несмываемым пятном».

Кроме того, американский президент заявил, что США не нуждаются в их помощи. Кроме того, американский лидер недоволен позицией других стран по вопросу контроля США над Гренландией.