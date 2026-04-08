Трамп проведет встречу по выходу США из НАТО

Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса.

"Думаю, он (Трамп - ред.) будет обсуждать его через пару часов с генеральным секретарём Рютте, и, возможно, вы услышите (об этом - ред.) напрямую от президента по итогам этой встречи сегодня днём", - сказала Левитт журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Поводом для такой постановки вопроса послужили более ранние заявления американского лидера. 1 апреля в интервью изданию Telegraph Трамп отметил, что всерьёз рассматривает этот шаг. Причиной он назвал отказ НАТО оказать поддержку в военной операции против Ирана. Президент также выразил недовольство бездействием союзников в ситуации с Ормузским проливом, который с начала конфликта оказался фактически перекрыт Ираном.