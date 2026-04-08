В США назвали условия перемирия с Ираном катастрофой для мира

Конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи в эфире телеканала CNN назвал катастрофой для мира условия перемирия между США и Ираном.

© Лента.ру

Мерфи отметил, что Ирану нельзя давать право контролировать Ормузский пролив. По его словам, президент США Дональд Трамп предпринял военные действия, в результате чего Тегеран получил «контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны».

Конгрессмен также обвинил главу Белого дома в постоянной лжи. Он также усомнился относительно истинных условий перемирия, которые преподносятся сторонами по-разному.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на двухнедельное перемирие с Тегераном. Как сообщили в Совете безопасности Ирана, американские власти согласны выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока, а также оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном.