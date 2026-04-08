Трампу предрекли проблемы из-за перемирия с Ираном

Иран будет диктовать условия президенту США Дональду Трампу на фоне его согласие на двухнедельное перемирие с Ираном. Об этом заявил в соцсети Х американский журналист Джексон Хинкл.

По его мнению, «Трампу конец».

«38 дней войны и Иран полностью контролирует Ормузский пролив, будущие переговоры будут основаны на максималистских требованиях Ирана, и все американские военные базы в регионе уничтожены», — указал журналист.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на двухнедельное перемирие с Тегераном. Как сообщили в Совете безопасности Ирана, американские власти согласны выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока, а также оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном.