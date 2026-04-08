Генсек ООН приветствовал перемирие между США и Ираном

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш приветствовал двухнедельное перемирие между США и Ираном. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, его слова приводит ТАСС.

«Он призывает все стороны текущего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства по международному праву, а также соблюдать положения перемирия», — заявил Дюжаррик.

В заявлении также выражается признательность Пакистану и другим посредникам в мирных переговорах.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на на двухнедельное перемирие с Ираном. Глава Белого дома также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.