Иран сделал заявление об Ормузском проливе

Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель при условии координации со стороны ВС Ирана.

© SHansche/iStock.com

Об этом заявил глава МИД Аббас Аракчи в социальной сети X. Он подчеркнул, что обеспечние судоходства будет проходить с учетом технических ограничений.

"Если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы Исламской Республики также прекратят свои оборонительные атаки", - добавил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты получили от Ирана предложение, состоящее из 10 пунктов, которые могут стать основой для переговоров.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – через него идут нефть и газ из стран Персидского залива. Из-за этого стоимость энергоносителей резко выросла.