В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

Посольство Ирана в Южной Африке прокомментировало действия Владимира Зеленского, который обрушился с критикой на Совет Безопасности ООН и назвал руководство Исламской Республики режимом.

"Сейчас не то время, чтобы обращать внимание на клоуна", - говорится в публикации.

Ранее Зеленский раскритиковал Совет безопасности ООН за нежелание продемонстрировать единство по ситуации в Ормузском проливе.

На состоявшем 7 апреля заседании Совбез международной организации не смог принять проект резолюции о защите коммерческого судоходства. Россия и Китай наложили вето.

Всего 11 стран поддержали документ, в котором говорилось об "усилиях оборонительного характера" для обеспечения судоходства в проливе. Речь идет о сопровождении танкеров и сдерживании попыток закрыть или заблокировать пролив.