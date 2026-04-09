Хаменеи заявил о победе Ирана в конфликте с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что на данный момент Тегеран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы (жители Ирана. — RT) одержали победу в третьей эпической в священной обороне», — подчеркнул Хаменеи.

Ранее глава Организации судебной медицины страны Аббас Масджади заявил, что более 3 тыс. человек погибли по всему Ирану за время вооружённой агрессии США и Израиля против исламской республики.

Украинское издание «СТРАНА.ua» отмечало, что война в Иране заставила Европу сменить курс по Украине.