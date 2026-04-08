Иран объявил о победе над США после слов Трампа

Иран одержал победу в войне с США. Об этом говорится в заявлении Совбеза Ирана, передает РИА Новости.

Утверждается, что Вашингтон согласен оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном. Кроме того, Соединенные Штаты согласились с правом Ирана на продолжение обогащения урана, а также готовы выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов. По его словам, почти все спорные вопросы между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы.

До этого Трамп сообщил, что США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном. Трамп также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.