Раскрыта позиция Израиля по перемирию США с Ираном

Израиль также присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый Дом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Ираном и США

