Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Ираном и США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении двухнедельного перемирия между Ираном и Соединёнными Штатами, что, по его словам, стало важным шагом на пути к окончательному мирному соглашению.

"Причина в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке", — написал Трамп в своем обращении.

Он также отметил, что Иран предложил десяти пунктов, которые могут стать основой для дальнейших переговоров.

По словам президента, почти все спорные вопросы были согласованы между двумя странами, и данный двухнедельный период позволит завершить процесс достижения соглашения.

"От имени Соединенных Штатов Америки, как Президент, а также как представитель стран Ближнего Востока, для меня большая честь видеть, что эта долгосрочная проблема близится к разрешению", — добавил он.

Ранее сообщалось, что посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам заявил в соцсети Х, что Иран и США преодолели критическую фазу переговоров. Он отметил, что на данном этапе важно перейти от многословности к взаимопониманию.