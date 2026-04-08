Раскол между королем Карлом III и наследником британского престола стал глубже

Принц Уильям, считающийся наследником британского престола, отказался присутствовать на пасхальной службе, если туда пустят детей бывшего принца Эндрю. Как пишет The Daily Beast, это свидетельствует о том, что раскол между ним и королем Карлом III стал глубже.

Об ультиматуме, который якобы предъявил принц, рассказали источники издания. Судя по тому, что на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре действительно не было дочерей Эндрю, принцесс Беатрис и Евгении, король выполнил условие принца. Официально их отсутствие объяснили тем, что они сами отпросились у короля.

По оценке Daily Beast, за кулисами разворачивается противостояние двух подходов к будущему монархии. Карл III придерживается примирительной линии и стремится сохранить видимость семейного единства. Уильям занимает более жесткую позицию и ориентируется на общественное мнение.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.