Отец Маска предрек разрушение Нью-Йорка

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск высказался о мигрантах в Нью-Йорке. Свое мнение он выразил в разговоре с РИА Новости.

Идею впускать мигрантов в крупнейший мегаполис США он назвал «очень ужасной», поскольку, по его словам, потом «все будет снесено» и «ничего не останется». Эррол Маск также выразил обеспокоенность притоком мигрантов из регионов, где «они вообще ничего никогда не строили».

Ранее сообщалось, что США временно прекратят принимать мигрантов из стран с потенциалом к использованию государственных пособий (public benefits). Это касается заявителей из 75 государств, включая Россию. Уточняется, что американские власти таким образом хотят ввести практику оценки риска для социальной сферы и бюджета страны.