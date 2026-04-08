Министр обороны Италии опасается угрозы ядерной войны

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто забил тревогу по поводу возможной угрозы ядерной войны. Политик считает, что противостояние Соединённых Штатов с Ираном может привести к применению ядерного оружия, сообщает издание Politico.

Своё заявление глава итальянского оборонного ведомства сделал на фоне растущих угроз Вашингтона в адрес Тегерана. В интервью газете Corriere della Sera Крозетто также высказал опасения относительно использования атомного оружия для завершения вооружённых конфликтов.

Министр напомнил, что в истории уже были случаи, когда ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки сочли приемлемым способом закончить войну.

По его словам, человечество ничему не научилось, а нынешний конфликт развивается по принципу эскалации, где каждое действие требует ещё более жёсткого ответа.