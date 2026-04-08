На Западе анонсировали «хорошие новости» от США и Ирана

В ближайшее время от Ирана и США ожидаются «хорошие новости». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пакистанский источник.

«Региональный источник сообщил, что “вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон”, и что переговоры ведутся непосредственно командующим пакистанской армией, фельдмаршалом Асимом Муниром», — говорится в сообщении.

Источник подчеркнул, что сделка может быть заключена в ночь на 8 апреля.

В словах Трампа об уничтожении Ирана заметили странный сигнал

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).