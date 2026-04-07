Украинского консула в Доминикане отозвали из-за откровенных фото в кокошнике

Министерство иностранных дел Украины отозвало почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

Отмечается, что фотографии бывшей модели в откровенных позах и в кокошнике вызвали негативный общественный резонанс. Министерство пообещало ужесточить нормативные требования и провести проверку деятельности всех почетных консульств, по итогам которой будут приняты решения о целесообразности их дальнейшего функционирования.

Ранее сообщалось, что все больше чиновников на Украине пользуются нормами законодательства о мобилизации, чтобы приостанавливать судебные разбирательства и уголовные дела, связанные с обвинениями в коррупции. Одним из примеров является бывший глава погранслужбы Сергей Дейнеко, подозреваемый в коррупции.