СМИ опубликовали сказанные 9 лет назад Хиллари Клинтон слова о Трампе

В 2016 году экс-госсекретарь заявила, что ему нельзя доверить ядерное оружие.

«Он не просто не готов — по своему характеру он совершенно не подходит для должности, требующей знаний, устойчивости и колоссальной ответственности. Такому человеку нельзя доверять ядерные коды, потому что нетрудно представить, как Дональд Трамп может втянуть страну в войну лишь из-за того, что кто-то задел его самолюбие. Мы не можем доверить безопасность наших детей и внуков Дональду Трампу», — предупредила Хиллари Клинтон в своей внешнеполитической речи в городе Сан-Диего.

Выступление состоялось в ходе предвыборной борьбы за Белый дом среди демократов. Экс-глава Госдепартамента тогда отметила, что граждане США не имеют права позволить Дональду Трампу играть судьбой Америки как в рулетку.