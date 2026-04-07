Статья на портале Yahoo News Japan о намерении премьер-министра Японии Санаэ Такаити возобновить поставки российской нефти вызвала бурную реакцию у подписчиков.

По мнению комментаторов, вопрос с Киевом пора решать тем или иным способом. Они добавили, что безрассудность украинцев угрожает тем самым национальным интересам Японии, о которых наконец-то заговорила глава кабмина.

«Япония вкупе с другими странами «Большой семерки» должны прекратить нападки Киева», — подчеркнули подписчики.

Пользователи подчеркнули, что нападения ВСУ на объекты энергетики, резкие выступления украинских дипломатов — прямая угроза странам всего международного сообщества.

По их словам, мировым лидерам не следует потакать Украине только потому, что она якобы является жертвой «российской агрессии».

Комментаторы поинтересовались тем, куда пропали из соцсетей сторонники Украины, которые столь рьяно отстаивали украинские интересы. Они предположили, что дешевая российская нефть оказалась для фанатов Киева важнее принципов.