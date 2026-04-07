В словах Трампа об уничтожении Ирана заметили странный сигнал
Угрозы президента США Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации могут означать радикальную смену стратегии американской стороной.
Такий странный сигнал в словах главы Белого дома заметили журналисты CNN.
Согласно информации телеканала, американский лидер не раз за последние недели озвучивал похожие ультиматумы, но раз за разом откладывал дедлайн. Именно поэтому его новая угроза «вызывает много споров».
Ранее Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал противника согласиться с предложениями США и поставил крайний срок, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).