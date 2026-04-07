BFMTV: Макрон проведёт заседание Совета по обороне из-за угроз США Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание Совета по обороне из-за угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана.

Макрон проведет экстренное заседание из-за угроз США в адрес Ирана
Об этом сообщает BFMTV.

«Эммануэль Макрон созовёт заседание Совета обороны в среду в 8:30 утра (9:30 мск. — RT)», — говорится в материале.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.