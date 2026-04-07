В ООН отреагировали на угрозы Трампа уничтожить иранскую цивилизацию

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке немедленно сесть за стол переговоров, решить спорные вопросы мирными путем, заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

В начале апреля президент США Дональд Трамп пообещал Тегерану устроить ад на территории республики, заявил, что уничтожит иранскую цивилизацию. Он отметил, что не желает предпринимать крайние меры, но вынужден пойти на эскалацию в связи с тем, что Иран отвергает ультиматумы Вашингтона.

Дюжаррик заметил, что генсек глубоко обеспокоен заявлениями, предполагающими, что мирное население или целые цивилизации могут нести последствия за политические и военные решения.

«Не существует военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или намеренное причинение страданий мирному населению», — подчеркнул представитель Гутерриша.

По его словам, генсек призывает к снятию блокады с Ормузского пролива на фоне сложной ситуации, сложившейся в бедных странах.

Ранее зампред Совфеда по международным делам Андрей Климов сообщил, что в США нередко возникает соблазн использовать ядерное оружие после применения 33-м президентом США Гарри Трумэном двух атомных бомб в Японии.

Сенатор отметил, что иранские войска подготовились к защите от радиации. Он добавил, что «легкой истории точно не будет».

Экс-подполковник американской армии Дэниел Дэвис разъяснил, в свою очередь, что резкие слова Трампа могут привести к тяжелым последствиям, в особенности, если будут реализованы.

Эксперт уточнил, что уничтожение целого народа станет ужасным преступлением против человечества и истории.

Дэвис констатировал, что Конгрессу следует вмешаться и предотвратить эскалацию ситуации.