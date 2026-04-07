Трамп ознакомился с предложением Пакистана по перемирию с Ираном

Президент США Дональд Трамп ознакомлен с предложением Пакистана по двухнедельному перемирию с Ираном. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Трамп выступит с ответом на данное предложение в ближайшее время.

Между тем, по информации издания, конгрессмены от Демпартии США активно обсуждают идею объявить импичмент Трампу – соответствующие призывы среди демократов в конгрессе "достигли апогея".

Политики планируют либо инициировать голосование по вопросу об импичменте, либо призвать кабмин задействовать 25-ю поправку к Конституции США, позволяющую отстранить президента от должности по недееспособности.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что попросил Иран на две недели открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном. Также премьер призвал стороны прекратить военные действия на тот же срок.

В свою очередь, Трамп заявлял, что ближайшей ночью иранская цивилизация может быть полностью уничтожена. Глава Белого дома отметил, что не исключает "чего-то революционного и замечательного", но не стал вдаваться в подробности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.