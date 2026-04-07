Такер Карлсон призвал американских военных не выполнять приказы Трампа
Журналист Такер Карлсон призвал военных США не выполнять приказы главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Карлсона, американские военные должны саботировать любые приказы о нанесении ударов по Ирану. Он заявил, что в крайних случаях военным нужно уходить в отставку или ограничивать президенту доступ к ядерным кодам.
«Люди, которые находятся в прямом контакте с президентом должны сказать: "Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю всё возможное в рамках закона, чтобы остановить это, потому что это безумие. И если приказ будет отдан, я не стану его выполнять. Разбирайся с кодами в "ядерном чемоданчике" сам". Потому что сейчас на кону стоит абсолютно все. Это не истерия», — заявил он.
Отметим, что ранее Карлсон уже выступал с критикой в адрес операции в Иране. Тогда Трамп оскорбил его в ответ.