Пакистан попросил Трампа продлит ультиматум Ирану на две недели

Власти Пакистана попросили президента США Дональда Трампа продлить ультиматум Ирану на две недели. Об этом сообщил премьер-министр страны Шахбаз Шариф. По его словам, ситуация близка к разрешению.

«Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я настоятельно прошу президента Трампа продлить срок сделки с Ираном на две недели», - написал Шариф.

Ранее Пакистан совместно с Китаем подготовили план мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который состоит из пяти пунктов. Они выступили за прекращение боевых действий, возобновление судоходства в Ормузском проливе и обеспечение безопасности гражданских объектов.

Трамп поставил Ирану срок до 7 апреля выполнить условия Вашингтона, иначе ВС США обрушат на исламскую республику невиданный доселе удар по энергетическим объектам. Тегеран не желает идти на уступки.

В то же время, в прессе появилась информация о том, что между странами вовсю идут неофициальные переговоры о перемирии. Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что «целая цивилизация умрет сегодня ночью и никогда больше не возродится».