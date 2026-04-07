В Иране заявили о готовности ко всем сценариям

Иран готов к любым сценариям на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом заявил вице-президент Исламской Республики Реза Ареф на своей странице в социальной сети X.

«Правительство готово ко всем сценариям, подготовлены все необходимые меры», — заявил Ареф.

Ранее Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).