Вэнс: ЕС посеял зерна украинского конфликта задолго до начала боевых действий

Европейские страны сами посеяли зерна украинского конфликта задолго до начала боевых действий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Зёрна этого конфликта были посеяны задолго до начала боевых действий», — цитирует его РИА Новости.

Вэнс добавил, что корни конфликта, по его мнению, лежат в плоскости энергетической политики.

Ранее Орбан заявил, что Европе грозит серьёзный энергетический кризис, а действия Украины мешают поставкам российских энергоносителей.