Axios: демократы в США обсуждают импичмент Трампу из-за Ирана
Конгрессмены от Демократической партии США активно обсуждают идею объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу после его угроз Ирану.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«Во вторник призывы к отстранению президента Трампа от должности достигли апогея среди демократов в Конгрессе», — говорится в материале.
Отмечается, что это связано с ударами по Ирану, угрозами Трампа в отношении Тегерана, а также недавней операцией США в Венесуэле.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.