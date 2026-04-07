Демократы в США обсуждают импичмент Трампу из-за Ирана

Конгрессмены от Демократической партии США активно обсуждают идею объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу после его угроз Ирану.

© ТАСС/Zuma

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Во вторник призывы к отстранению президента Трампа от должности достигли апогея среди демократов в Конгрессе», — говорится в материале.

Отмечается, что это связано с ударами по Ирану, угрозами Трампа в отношении Тегерана, а также недавней операцией США в Венесуэле.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.