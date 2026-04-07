«Призрачный шепот»: ЦРУ применило секретное устройство в Иране

ЦРУ применило секретное устройство «Ghost Murmur» (перевод — «Призрачный шепот») в Иране. Об этом сообщает The New York Post.

По информации издания, устройство использовали во время операции по спасению пилота сбитого истребителя, который катапультировался на территории Ирана. Отмечается, что устройство использует квантовую магнитометрию дальнего действия для обнаружения человеческого сердцебиения. Кроме того, в технологии используется ИИ — он позволяет выделить сердцебиение на общем фоне.

«Это как услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни. При подходящих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем», — рассказал изданию собеседник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, «Призрачный шепот» был установлен на вертолетах Black Hawk, которые принимали участие в спасательной операции. Планируется, что в будущем это устройство могут начать использовать на истребителях F-35.

«Обычно этот сигнал настолько слаб, что его можно измерить только в больничных условиях с датчиками, практически прижатыми к груди. Но достижения в области квантовой магнитометрии — в частности, сенсоры, основанные на микроскопических дефектах в синтетических алмазах — по всей видимости, сделали возможным обнаружение этих сигналов на значительно больших расстояниях», — добавил собеседник.

Напомним, что 3 апреля Белый дом официально подтвердил, что иранские силы сбили американский истребитель F-15E. Позже Вашингтон организовал спасательную операцию, в итоге оба пилота были эвакуированы.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал уничтожение американского истребителя в небе над Ираном.