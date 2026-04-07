В США увидели смену стратегии Трампа в Иране

Слова президента США Дональда Трампа о том, что американские силы способны уничтожить цивилизацию Ирана могут означать радикальную смену стратегии Белого дома в конфликте. Об этом сообщает CNN.

Как сообщает издание, раньше Трамп уже говорил о применении силы при атаках на гражданскую инфраструктуру Ирана, но теперь его риторика звучит иначе. При этом источник также указывает на то, что слова Трампа вызвали много споров, так как глава Белого дома уже выдвигал подобные ультиматумы, которые ни к чему не приводили.

«Если ранее США и Израиль в большинстве случаев заявляли о применении военной силы при нападении на подобные объекты, то новые высказывания Трампа сформулированы иначе. Это свидетельствует о сдвиге в риторике, если не о полной смене стратегии», — пишет CNN.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране.