Стало известно, о чем Хегсет врет Трампу

Министр войны США Пит Хегсет постоянно рассказывает о ходе войны в Иране, хвастается победами, твердит о превосходстве американских военных над противником, пишут обозреватели Джон Хадсон, Эллен Накашима и Тара Копп в статье для Washington Post.

Факты показывают, что шеф Пентагона откровенно лжет президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, заметили авторы статьи.

В частности, в понедельник, 6 апреля, Хегсет заявил, что ВС США опозорили и унизили Тегеран в ходе кампании. Кроме того, он неоднократно говорил, что США полностью контролируют небо над Ираном.

Вместе с тем, иранским военным удалось сбить истребитель F-15E и штурмовик A-10, нанести ущерб подразделениям, задействованным в операции по спасению пилота.

Анализ итогов операции, пояснили журналисты, усилил опасения внутри администрации Трампа, что заявления Хегсета о войне чрезмерно оптимистичны, дезинформируют как общественность, так и президента.

«Пит не говорит правду президенту. В результате Трамп повторяет вводящую в заблуждение информацию», — сказал один из чиновников администрации.

Собеседник газеты уточнил, что у администрации также вызывают недоверие слова Хегсета об успешном уничтожении объектов, связанных с ракетной и беспилотной программами Ирана.