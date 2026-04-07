Эрдоган отреагировал на слова Трампа о разрушении Ирана

Анкара не одобряет действия, направленные на полное разрушение Ирана, уничтожение республики, рассказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

В начале апреля президент США Дональд Трамп обрушился на Исламскую Республику, пообещал устроить ад на ее территории, заявил, что уничтожит иранскую цивилизацию как таковую.

«Мы не одобряем действия, направленные на полное разрушение Ирана», — подчеркнул Эрдоган.

Вместе с тем, отметил глава республики, Анкара не считает правильной позицию Ирана по отношению к «братским странам региона».

Президент констатировал, что каждый человек с совестью должен отстаивать мир и сосредоточиться на дипломатии.

Эрдоган заявил о тупике в иранском кризисе

По его словам, необходимо положить конец действиям Израиля в Газе и других местах. В противном случае, добавил он, макрорегион «будет по-прежнему лишен мира».

Ранее Эрдоган сообщил, что Ближний Восток переживает самые тяжелые дни за последнее столетие и движется к «большой катастрофе».