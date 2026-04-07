Стало известно о прогрессе в переговорах США и Ирана

В переговорах по прекращению огня между США и Ираном за последние сутки наблюдается определенный прогресс. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что достижение соглашения о прекращении огня к установленному президентом США Дональдом Трампом сроку 7 апреля, 20:00 (8 апреля, 4:00 мск), все еще выглядит маловероятным.

По словам одного из американских чиновников, если ранее в Белом доме обсуждался вопрос «смогли бы мы достичь соглашения?», то теперь основной акцент смещен на «смогли бы мы достичь соглашения к восьми вечера?».

При этом ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что иранская сторона прекратила переговоры о возможном перемирии с США.

31 марта российский лидер Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».