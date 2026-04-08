На Украине рассказали, какие страны собрались «судить» Россию

Украина, Великобритания, Испания, Германия и другие страны в настоящее время присоединились к соглашению по созданию так называемого «спецтрибунала» против России. Об этом изданию «Телеграф» рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий.

По его словам, запуск антироссийского «трибунала» намечен на 2026 год.

«Следующий шаг – это принятие решения – надеюсь, в мае – Комитета министров Совета Европы относительно утверждения расширенного частичного соглашения по созданию трибунала. Это означает практический запуск самой конституции, то есть устава», – сказал постпред.

Точицкий сообщил, что сейчас к соглашению уже присоединились Великобритания, Эстония, Испания, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Словения, Хорватия, Швеция и, наконец, сама Украина. Издание отмечает, что целью Украины является «обеспечить максимальное географическое разнообразие» и участие в «судилище» как можно большего числа государств.

По словам постпреда, возможность присоединиться к соглашению рассматривает и Евросоюз, однако вопрос должна рассмотреть сначала Европейская комиссия, затем Европарламент, а после – Европейский Совет.

При этом Точицкий подчеркнул, что пока «сложно ответить», когда именно удастся дойти до финального этапа в создании «спецтрибунала».

«Сложно ответить по срокам. Много составляющих, которые нужны для четкого ответа. Должно быть решение принимающего государства [Нидерландов], во сколько это обойдется. Должно быть решение государств-членов, что это все приемлемо и так далее», – отметил он.

В феврале генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что работа так называемого «спецтрибунала» против России зависит от воли других стран, от которых в этом вопросе нужна «сильная поддержка». В январе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС выделил €10 млн на создание антироссийского «спецтрибунала».

Также в марте Каллас подчеркнула, что для руководства ЕС важно, чтобы государства-члены союза завершили ратификацию соглашения о создании так называемого «спецтрибунала» против России. По ее мнению, это позволит другим странам присоединиться к процессу.

В октябре 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «трибунал против России» будет ничтожным и нелегитимным, а присоединение любого государства к этой инициативе Москва будет расценивать «как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями».

Ранее в Госдуме пообещали Зеленскому трибунал после завершения СВО.