Жители Ирана создали «живую цепь» вокруг важных объектов

Иранцы выстроились в «живую цепь» вокруг важных объектов. Кадры показало агентство Fars.

Жители Тебриза с флагами и плакатами выстроились перед местной тепловой электростанцией. Кроме того, группа студентов из города Дезфул собралась на старом мосту, которому более 1700 лет.

Цепь из местных жителей также сформировалась перед тепловой электростанцией «Казерун».

Ранее несколько взрывов раздалось на иранском острове Харк, который обеспечивает отгрузку подавляющего большинства объема нефти.