Названа ключевая проблема в переговорах США и Ирана

Недоверие остается главной проблемой в переговорах между США и Ираном, препятствуя урегулированию конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор философии Школы политики и международных отношений Университета Куэйд-и-Азам (Исламабад), исполнительный директор платформы Regional Rapport Алмас Хайдер Накви.

В частности, эксперт рассказал, что Пакистан передал в Вашингтон и Тегеран свой план урегулирования, который включает два этапа:

немедленное прекращение огня и обеспечение безопасности Ормузского пролива;

начало отдельных переговоров по самым спорным вопросам, включая иранскую ядерную программу.

«Некоторые дипломатические круги приветствовали это предложение как конструктивный шаг. Однако это не отменяет давних разногласий, и будущее остается неопределенным», — указал исследователь.

Он добавил, что усилий Исламабада как нейтральной стороны может быть недостаточно. Для этого необходимо также вовлечение монархий Персидского залива и европейских стран.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он добавил, что Москва остается важным партнером Тегерана.