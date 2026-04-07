Раскрыты последствия атаки США на нефтяной хаб Ирана

Ключевые объекты инфраструктуры не пострадали в ходе атаки США и Израиля на остров Харк, который обеспечивает отгрузку почти всего иранского нефтяного экспорта. Об этом сообщает Mehr.

«После утренней атаки американских сил ситуация на острове полностью контролируется, и никакого ущерба инфраструктурным объектам и жизненно важным объектам не нанесено», — сказано в сообщении.

Отмечается, что транспортная сеть, включая морские маршруты и портовую инфраструктуру, функционирует без перебоев.

Ранее сообщалось об атаке США и Израиля на остров Харк. «Американо-сионистский враг совершил несколько атак на остров Харк, также на острове было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.