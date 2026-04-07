«Вы полные идиоты»: Белый дом ответил на вопрос о ядерной атаке по Ирану
Белый дом резко отреагировал на сообщения о том, что США могут применить ядерное оружие против Ирана. Об этом администрация президента США написала в социальной сети X.
Свое сообщение Белый дом оставил под новостью о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы подтвердил в своей речи возможность применения ядерного оружия. По словам представителей администрации Трампа, это сообщение является ложью, а его авторы — «полные идиоты».
«Вы полные идиоты», — написал официальный аккаунт Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут уничтожить весь Иран за одну ночь.