Вэнс набросился с обвинениями на Брюссель

Чиновники ЕС желают уничтожить венгерскую экономику, ненавидят премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, рассказал на пресс-конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Вэнс прилетел в Будапешт с тем, чтобы поддержать главу кабмина в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля.

«Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии. Они пытались сделать Венгрию менее энергонезависимой. Они пытались увеличить расходы для венгерских потребителей, и все это они делали, потому что ненавидели его [Орбана]», — отметил вице-президент.

Соединенные Штаты замечают попытки бюрократов вмешаться в электоральные процессы в Венгрии, считают их позорными, подчеркнул Вэнс.

Политик также коснулся во время выступления темы урегулирования кризиса на Украине и сложной ситуации с топливом в Европе.

По его мнению, Европе следует сесть за стол переговоров с Москвой и добиться прекращения военных действий. В противном случае, добавил он, макрорегион ждет катастрофа.