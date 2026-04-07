Tehran Times: Иран и США продолжают контакты по урегулированию конфликта

Дипломатические и неофициальные каналы переговоров Ирана с США остаются открытыми. Об этом пишет газета Tehran Times.

«Дипломатические и непрямые каналы переговоров с США не закрыты», — говорится в публикации в соцсети X.

Подробности не приводятся.

Ранее в The Wall Street Journal утверждали, что Иран остановил все прямые переговоры с США после угроз американского лидера Дональда Трампа «уничтожить целую цивилизацию».

Британский политик Джим Фергюсон выразил мнение, что слова президента США говорят о приближении конца эпохи.