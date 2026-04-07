Постпред Ирана назвал недопустимыми слова Трампа об уничтожении цивилизации
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал недопустимыми слова президента США Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации.
«Подобная риторика не подобает ни одному лидеру, не говоря уже о главе постоянного члена этого Совета (Безопасности ООН. — RT), на которого возложена задача поддержания международного мира и безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.
Британский политик Джим Фергюсон выразил мнение, что слова американского лидера говорят о приближении конца эпохи.