В Британии раскрыли, что случилось с Трампом из-за Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оказался в уязвимом положении из-за резких угроз в адрес Ирана, передает BBC.

В апреле американский лидер позволил себе ряд жестких высказываний об Исламской Республике. В частности, он пообещал устроить ад, полностью уничтожить древнюю цивилизацию.

По его словам, Тегерану удастся избежать ракетных и бомбовых ударов только в том случае, если власти страны примут условия США до 20:00 по восточному времени (03:00 мск 8 апреля).

«Если соглашения не будет, Трамп может снова перенести дедлайн — уже в четвертый раз за три недели. Но отступление после красочных угроз может подорвать его авторитет», — отметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, бывшая союзница Трампа, выступила с призывом к отстранению американского лидера от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Политик заметила, что США не могут уничтожить целую цивилизацию: «Это грех и безумие».

Журналисты Axios уточнили, что, по словам одного из американских чиновников, Трамп — «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака», на его фоне шеф Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио «звучат как голуби».