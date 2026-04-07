Бывшая союзница Трампа жестко высказалась о его словах про Иран

Экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин призвала отстранить его от должности главы государства из-за его заявления об уничтожении иранской цивилизации. Об этом она написала на странице в соцсети X.

«Двадцать пятая поправка к Конституции США! Ни одна бомба не упала на Америку. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это грех и безумие», — заявила политик.

Двадцать пятая поправка к американской Конституции регулирует вопросы преемственности президентской власти и временной недееспособности главы государства. Согласно ее четвертому разделу, вице-президент и кабинет министров имеет право заявить о недееспособности президента.

Ранее Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. По его словам, мир увидит «один из самых важных моментов уже сегодня вечером». Он добавил, что «47 лет вымогательства, коррупции и преступлений» завершатся.